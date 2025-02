PRESIDENTE PRUDENTE: Grupo Athia inaugura primeiro crematório do Oeste Paulista na próxima segunda (24)

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS E REGIÃO

Na próxima segunda-feira (24), o Grupo Athia inaugura o Crematório Prudente. Instalado em Presidente Prudente, o crematório atenderá toda a região tornando-se uma opção econômica para as famílias que buscam uma despedida digna e respeitosa para os entes queridos, sem necessidade de deslocamentos para cidades distantes e custos de translados.

Com início às 9h, o ato solene contará com a presença de autoridades civis e militares, parceiros comerciais, imprensa e de todos os membros do Conselho Administrativo do Grupo Athia.

“Nós, do Grupo Athia, com 99 anos de tradição e inovação no Oeste Paulista, anunciamos a inauguração de seu mais novo crematório em Presidente Prudente, marcando um avanço significativo em seus serviços funerários e do luto. A iniciativa reflete o compromisso contínuo do grupo com a excelência, o meio ambiente e as necessidades da comunidade”, fala o diretor executivo do Grupo Athia, Gilmar Palenske.

Na ocasião, será apresentada toda a estrutura que compõe o crematório localizado no Distrito Industrial Antônio Crepaldi, zona sul de Prudente.

O primeiro do Oeste Paulista

Referência no setor funerário, o Grupo Athia se destaca nacionalmente pelo pioneirismo e inovação que marcam os 99 anos de fundação, celebrados neste mês. Ao colocar em funcionamento o primeiro crematório do Oeste Paulista, o Grupo Athia torna-se a única empresa a oferecer a solução completa a todos os clientes.

“O crematório representa um marco para a região, oferecendo uma alternativa moderna e ecologicamente correta aos métodos tradicionais de sepultamento. A cremação é uma prática que reduz o impacto ambiental e está alinhada com as diretrizes ESG (Ambiental, Social e Governança) que o Grupo Athia busca implementar constantemente em todos os seus projetos”, comenta Palenske.

Crematório Prudente

Com instalações modernas e contando com todas as licenças de instalação e operação, o Crematório Prudente poderá ser utilizado pelas demais funerárias da cidade e região.

“O Crematório Prudente é mais um dos empreendimento do Grupo Athia. Além do atendimento de seus clientes, contará com a opção de parceria com outras empresas do ramo, ou seja, evitando que as famílias precisem realizar deslocamentos para outros crematórios que estão 180 km distantes de Prudente”, explica o coordenador de Atendimento Funeral do Grupo Athia, Robinson Silva.

Construído em terreno com mais 1300 m², o crematório é formado por sala de recepção, área de operação (fornos), setor administrativo e banheiros em estrutura física de 180 m². “No crematório, será realizada somente a operação do serviço, ou seja, todas as homenagens serão finalizadas na Funerária Athia”, pontua.

Em parceria operacional com a Funerária Socimart de Martinópolis, o Crematório Prudente terá capacidade inicial de quatro cremações por dia. “Que pode variar de acordo com o horário de atendimento e do tipo de forno”, frisa.

Prática sustentável

Diferentemente dos tradicionais sepultamentos, que exigem o uso de grandes áreas de terra, a cremação é vista como uma prática ambientalmente sustentável. Os fornos modernos são projetados para minimizar a emissão de gases e poluentes, tornando o processo mais limpo.

“A utilização de filtros no processo crematório dispersa concentrações de gases e reduz a emissão de dióxido de carbono, principal gás responsável por poluir o planeta. O processo de cremação não gera nenhum tipo de resíduo que possa contaminar o solo, nem penetrar nos lençóis freáticos e poluir poços artesianos e rios. Esse processo garante que as emissões sejam controladas, respeitando normas ambientais”.



Mais econômico

Entre as vantagens da cremação está a praticidade por não necessitar de manutenção de sepulturas. Geralmente, o serviço é mais econômico que o sepultamento tradicional. “A equipe do crematório é treinada para seguir todos os protocolos com respeito e dignidade, assegurando que o processo seja conduzido com total transparência para os familiares”, reforça Silva.

Sem limite de peso, é possível adicionar itens pessoais na urna com as cinzas a depender do desejo da família. “A preparação do corpo ocorre da mesma forma que no enterramento habitual. O velório também pode ocorrer nos mesmos moldes, porém, após as cerimônias de despedidas, o corpo é levado a uma câmara fria para aguardar a data da cremação”, pontua.

As cinzas serão entregues aos tutores de 7 a 10 dias após a cremação. Caso a família ainda não tenha uma definição, as memórias poderão ser guardadas em lóculos do Grupo Athia por um período de 30 dias.

“O crematório representa um passo importante na consolidação da marca como atuante no mercado de lifecare e deathcare, oferecendo um serviço 360° que abraça todas as fases da vida”, finaliza Palenske.

Serviços ofertados

O crematório do Grupo Athia oferece um serviço completo e humanizado, desde o momento do óbito até o pós-luto. Entre os serviços e benefícios oferecidos, destacam-se:

• Assistência social: Suporte às famílias enlutadas, através do projeto Ressignificando Vidas. Este projeto se destaca por ser único na região.

• Planos de benefícios: Opções de planos com cremação inclusa, facilitando o acesso a essa prática. Por apenas R$ 22 a mais no plano, o beneficiário e seus familiares têm garantidos o direito de cremação.

• Destino das cinzas: Flexibilidade para as famílias escolherem o destino das cinzas, que podem ser guardadas em columbários, em casa, utilizadas para plantar uma árvore ou espargidas em locais significativos.

Saiba mais

Uma das técnicas funerárias mais antigas do mundo, a cremação teve início por volta de 3.000 a.C. Já os primeiros crematórios surgiram na Inglaterra e Alemanha, no fim do século 18.