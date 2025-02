Mulher invade base da Polícia Militar e provoca destruição após prisão do companheiro

Um incidente policial de grandes proporções foi registrado no final da tarde deste sábado (22), quando um indivíduo foi preso pela Polícia Militar por motivos ainda a serem apurados. A ação ocorreu na cidade, conforme informações obtidas pela reportagem.

Inconformada com a prisão do companheiro, cuja relação com o infrator (se esposa ou namorada) ainda não foi confirmada, uma mulher dirigiu-se à base da Polícia Militar de Ouro Verde e iniciou um tumulto, causando danos significativos ao local. A unidade policial está situada na entrada da cidade, à esquerda para quem acessa o portal vindo da SP-563.

A ocorrência mobilizou não apenas a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil e a equipe de perícia técnica, que estão no local realizando levantamentos para apurar os danos e esclarecer os fatos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a extensão dos prejuízos ou possíveis novas detenções em decorrência do ato de vandalismo.

As autoridades seguem investigando o caso e novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento das apurações.