FLÓRIDA: Deputada viabiliza verba de R$ 100 mil para a Santa Casa

O gabinete da deputada estadual Leticia Aguiar informou que a parlamentar está destinando recursos financeiros para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista.

De acordo com a deputada Leticia Aguiar, a verba será no valor de R$ 100 mil através de emenda parlamentar junto a Secretaria Estadual de Saúde.

O recurso que será liberada via Governo do Estado será destinado para a aquisição de equipamentos para a Santa Casa de Flórida Paulista.

Ainda o gabinete da deputada estadual Leticia Aguiar informa que o valor a ser proposto já está disponível no sistema do Governo do Estado, devendo ser providenciada a documentação necessária rapidamente.

A liberação dessa verba para a Santa Casa de Flórida Paulista pela deputada Leticia Aguiar atende solicitação do ex-vereador Tiago Venceslau (Tripinha) e do vereador Wellington Ghidini (Boi), junto ao assessor parlamentar Emerson de Lima.

Tripinha e Boi agradeceram a deputada Leticia Aguiar e o seu assessor Emerson Lima pelo atendimento da reivindicação que será de grande importância para a Santa Casa que presta atendimento a toda a população de Flórida Paulista.