FLÓRIDA PAULISTA: Ex-primeira-dama Iracema Umehara falece aos 84 anos

Faleceu na manhã desta segunda-feira (24), aos 84 anos, a ex-primeira-dama de Flórida Paulista, senhora Iracema Tutia Umehara.

Esposa do saudoso Kenichi Umehara—ex-vereador, ex-presidente da Câmara e prefeito entre 1977 e 1983—Iracema era uma figura querida e atuante na comunidade. Ao longo dos anos, enfrentou problemas de saúde que acabaram se agravando.

Além de se dedicar por décadas aos alunos como professora, doou parte de sua vida ao serviço social, teve participação ativa em diversas frentes, especialmente na Igreja Católica, onde coordenou pastorais, com destaque para a Pastoral da Criança. Além disso, presidiu conselhos de direitos da criança e do adolescente, deixando um legado de compromisso e solidariedade.



AO COMPLETAR 80 ANOS, EM 2020, IRACEMA ESCREVEU UMA CARTA EMOCIONANTE

“Minha Vida”

Iracema Tutia Umehara

Hoje 30/04/2020

Completei 80 anos de vida minha.

Comecei a relembrar.

Vida, desde minha infância, depois que chegamos em Alto Iris.

Sou filha mais velha, depois irmãs Alice e Maria.

Os anos foram passando, vieram mais irmãos.

Somos em 10 filhos da família Tutia.

Hoje meus irmãos estão morando: um em São Paulo, um no Japão e os outros nos Estados Unidos.

Só eu permaneço aqui em Flórida Paulista.

Lutei muito.

Meus pais também foram para São Paulo e passando alguns anos foram falecendo e minha irmã Alice também.

Casei com 20 anos e vivemos com os pais do meu esposo (Eduardo).

Como de costume dos japoneses, o primeiro filho homem tem que viver junto com os pais. Meu esposo foi um homem muito carinhoso, sempre vivemos muito unidos.

Tivemos 4 filhos: 2 mulheres e 2 homens.

Hoje todos estão casados.

Vieram os netos.

Hoje eles estão estudando.

Cada um com sua profissão.

Uns moram longe, outros bem perto.

Os dois filhos aqui mesmo e por isso moro sozinha na casa sem preocupar com nada.

Tenho uma empregada que faz tudo, cuida da casa e a mim para nada faltar.

Hoje eu levo uma vida muito feliz, tenho genros, noras, que muito se preocupam como filhos mesmo.

Eu lutei muito, sempre, para os filhos não sentirem falta do pai em casa.

Hoje eu recebo de Deus uma vida harmoniosa, sem preocupações e no fundo do meu coração diz: – Sua vida está realizada, lutou com dignidade.

Eu agradeço a todos que lembraram de mim.



Filhos, filhas, genros, noras, netos e netas prestaram homenagem publicando a carta que ela escreveu ao completar 80 anos em 2020, em meio à pandemia e que resume sua linda história e seu legado.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO



O velório terá início as 20h30 e o sepultamento está previsto para ser realizado amanhã, as 9h, conforme divulgou a Funerária Flórida, responsável pela cerimônia de despedida.

Em conversa com nossa reportagem, o prefeito Dr. José Andriotti, lamentou a morte de “Dona Iracema”. Ele informou que decretará luto oficial por três dias no município.

Neste momento de dor, o Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Sites) expressa suas condolências aos filhos, familiares e amigos.