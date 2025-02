JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Neto Furini busca viabilizar recursos junto ao Governo do Estado

O prefeito Neto Furini, neste início de mandato, tem buscado estabelecer parceria com o Governo do Estado buscando conquistar obras e melhorias para a população de Junqueirópolis.

Desta forma, em poucas semanas, o prefeito fez contato com diversas autoridades do Governo do Estado.

Primeiramente esteve em audiência com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. Na oportunidade foi tratado sobre o início da obra da vicinal Junqueirópolis – Dracena, que desde a assinatura do convênio, no ano de 2023, o Governo do Estado aguarda a Prefeitura apresentar o projeto executivo finalizado para liberar os recursos e iniciar as obras.

Neto Furini também participou de um encontro com o governador do Estado Tarcísio de Freitas, para tomar conhecimento juntamente com os novos prefeitos, dos projetos e programas desenvolvidos pelo Governo do Estado.

Ainda Neto Furini foi recebido por Carlos Takashi (assessor especial de atendimento aos municípios) do secretário Gilberto Kassab na Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado, onde apresentou as principais demandas e prioridades de Junqueirópolis.

“Tivemos a oportunidade, junto com mais prefeitos, de conversar com o governador Tarcísio e debater a importância das cidades no desenvolvimento do Estado. Junqueirópolis é potên-cia no agronegócio, tem um setor de serviços e comércio importantes, e por essa razão, contamos com o apoio do Governo do Estado para garantir a infraestrutura necessária para Junqueirópolis crescer ainda mais; tenho certeza que o governador pensa como eu”, afirmou o prefeito Neto Furini.