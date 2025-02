PACAEMBU: Câmara aprova Projeto de Lei para repasse de recursos para entidades durante este ano

Na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacaembu, realizada no dia 12 de fevereiro, foi aprovado Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo autorizando conceder no exercício de 2025, transferência de recursos financeiros às entidades que prestam serviço a comunidade pacaembuense.

Os recursos que serão destinados para as entidades já estão garantidos dentro do Orçamento Geral para este ano de 2025, portanto o projeto regulamenta o repasse de recursos que serão repassados.

De acordo com o Projeto de Lei fica autorizado o Executivo Municipal repassar contribuição financeira para as seguintes entidades e nos valores respectivos:

-Assistência Social Mariana de Pacaembu: valor total R$ 99.564,00

-Associação São Vicente de Paulo: valor total R$ 386.144,00

-Lar Batista de Crianças de Inúbia Paulista: valor total R$ 163.944,00

-APAE de Adamantina: valor total R$ 120.000,00

-Associação Beneficente de Pacaembu: valor total R$ 600.000,00

-Associação de Repouso Nosso Lar de Adamantina: valor total R$ 62.400,00

-Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (Santa Casa de Adamantina): valor total R$ 391.000,00

Ainda de acordo com o Projeto de Lei, os recursos financeiros serão efetuados até o valor especificado em até 12 parcelas mensais, sendo que as entidades deverão estar rigorosamente em dia com suas prestações de contas.

A votação do Projeto de Lei na Câmara Municipal recebeu a aprovação de todos os vereadores pacaembuenses.