FLORA RICA: Prefeito concede aumento salarial e novo benefício de vale alimentação aos servidores municipais

O prefeito de Flora Rica, Fábio Luiz Florentino de Faria anunciou nesta semana, a concessão de um reajuste salarial de 5% a todos os servidores municipais, além da implementação de um ticket alimentação no valor de R$ 500,00 mensais.

As medidas foram aprovadas pela Câmara de vereadores e sancionadas pelo prefeito, garantindo melhorias salariais e mais qualidade de vida no funcionalismo municipal.

Além do reajuste, o poder executivo instituiu o vale-alimentação no valor de R$ 500 mensais para servidores públicos ativos, abrangendo também cargos comissionados e contratados. O benefício substitui a cesta básica e será concedido mensalmente, mas poderá sofrer descontos em caso de faltas injustificadas.

O prefeito Fábio destacou a importância das medidas para a valorização dos servidores municipais. “Nosso compromisso é reconhecer o trabalho essencial que os servidores prestam à população de Flora Rica. O reajuste e a criação do ticket alimentação são ações que refletem esse reconhecimento e contribuem para melhorar a qualidade de vida de todos”, afirmou o chefe do executivo municipal.

Com a sanção da lei, os servidores já poderão contar com os novos benefícios a partir do mês de março.