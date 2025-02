JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Neto Furini conquista máquina retroescavadeira do Governo do Estado

O prefeito Neto Furini esteve na semana passada na capital paulista, onde assinou um convênio com o Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento com o secretário Guilherme Piai. A solenidade aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na quinta-feira, dia 20 de fevereiro.

O convênio garante que Junqueirópolis será contemplada com uma maquina retroescavadeira 0 km, através do Programa “Nosso Agro Tem Força”.

De acordo com o prefeito Neto Furini, o novo equipamento para irá ajudar tanto no agro quanto em apoio às obras da cidade.

“Desde que iniciamos a gestão, temos buscado recursos com deputados estaduais, federais e no próprio Governo do Estado para que Junqueirópolis siga crescendo e esteja pronta para o novo tempo. São recursos para a Saúde, Agricultura, Obras e Educação que vão preparar nossa Cidade para o futuro”, destacou o Neto Furini.

“Ninguém faz nada sozinho. E nós faremos parcerias sólidas como essa, independente de partido e questões eleitorais, colocando Junqueirópolis em primeiro lugar, afinal, melhorar nossa cidade é prioridade”, finalizou o prefeito Neto Furini.

SOLENIDADE

Na solenidade de assinatura de convenio no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas anunciou R$ 161,2 milhões em investimentos para iniciativas de agrologística e para o Programa Patrulha Rural, que promove a aquisição de maquinários em benefício de pequenos agricultores em 51 municípios. Os aportes fazem parte do pacote “Nosso Agro Tem Força”, que reúne uma série de medidas para impulsionar o desenvolvimento do agronegócio em todo o estado.

“É um dia muito especial, para celebrar de fato a fortaleza que é o nosso agronegócio. É o agro que nos coloca na liderança nas exportações, é o agro paulista que representa 20% do agro no Brasil e é em São Paulo que estamos avançando”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.,

“Nosso objetivo é gerar mais renda em especial aos agricultores familiares, dando a eles acesso às novas tecnologias para melhorar a sua infraestrutura produtiva, contribuindo para a diversificação e a racionalização das suas atividades”, destacou o secretário Guilherme Piai.