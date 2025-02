Bastos Lança o Programa “Saúde com o Prefeito”

O município de Bastos lançou, no último sábado (22), por meio de suas redes sociais, o Programa “Saúde com o Prefeito”. A iniciativa visa aproximar a população da gestão municipal, garantindo um canal direto de comunicação para tratar de questões urgentes na área da saúde.

Segundo o secretário de Saúde, Eder Castro, uma terças-feiras, do mês das 9h às 12h, o prefeito Kleber Lopes estará presente na Secretaria de Saúde para ouvir as demandas dos moradores e buscar soluções imediatas para casos urgentes. A presença do chefe do Executivo na pasta tem como objetivo agilizar o atendimento de pacientes que aguardam há anos por procedimentos médicos e outras questões de saúde pública.

Em entrevista ao Jornal Cidade Aberta, Eder Castro destacou a importância da iniciativa. “O prefeito estar ao lado da população, ouvindo suas necessidades e auxiliando a Secretaria de Saúde na resolução de problemas é um grande avanço para Bastos. Muitos casos que estavam há anos na fila de espera agora poderão ser solucionados com mais rapidez”, afirmou.

A iniciativa coloca Bastos como município pioneiro na região com esse tipo de programa, demonstrando um compromisso inovador com a melhoria do atendimento à saúde e o bem-estar da população. (Com informações do Jornal Cidade Aberta)