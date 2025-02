Primeiro serviço de crematório do Oeste Paulista começa a funcionar em Presidente Prudente

O primeiro serviço de crematório do Oeste Paulista foi inaugurado nesta segunda-feira (24), no Distrito Industrial, em Presidente Prudente.

“O projeto de construção desse espaço foi pensado principalmente na dificuldade encontrada por aqueles que buscavam uma despedida digna e respeitosa para seus entes queridos, sem longos deslocamentos e altos custos. Para garantir a qualidade do serviço que será prestado, fomos em busca de todas as licenças ambientais, investimos em capacitação técnica e tecnologia de ponta. Não medimos esforços para implantar o que há de mais moderno no segmento”, disse a conselheira administrativa do grupo empresarial responsável pela iniciativa, Christiane Athia.

O crematório pode ser utilizado pelas funerárias do Oeste Paulista e, assim, evitar que as famílias precisem realizar deslocamentos para outros empreendimentos do gênero que estão a cerca de 200 quilômetros de distância de Presidente Prudente.

Construído em um terreno com mais de 1.300m², no Distrito Industrial, o crematório é formado por sala de recepção, área de operação (fornos), setor administrativo e banheiros em estrutura física de 180m².

O local tem capacidade inicial de quatro cremações por dia, mas poderá realizar até oito procedimentos.

Os custos variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil.

A cremação é vista como uma prática ambientalmente sustentável. Os fornos são projetados para minimizar a emissão de gases e poluentes, tornando o processo mais limpo. A utilização de filtros no processo crematório dispersa concentrações de gases e reduz a emissão de dióxido de carbono, principal gás responsável por poluir o planeta.