VITRINE CULTURAL: João Vitor Carmo transforma vidas através da dança

A dança é mais do que um movimento, é uma expressão da alma! E o floridense João Vitor dos Santos Carmo entende isso como ninguém. Com seis anos de experiência no universo da dança, ele dedica sua carreira a transmitir o amor pela arte e promover o bem-estar físico e emocional de seus alunos.





UM PROFESSOR VERSÁTIL E APAIXONADO

Com um portfólio diversificado, João Vitor trabalha com crianças, adolescentes e adultos, oferecendo aulas em diversas modalidades. Entre elas, destacam-se FitDance Classic, Kids e Teen, Zumba e Ritbox, cada uma com benefícios únicos para quem busca se movimentar de forma saudável e prazerosa. Seu foco no emagrecimento através da dança tem ajudado muitos alunos a conquistarem não apenas uma melhor forma física, mas também mais autoestima e disposição.

INICIAÇÃO E EXPRESSÃO ATRAVÉS DA DANÇA URBANA

Além dos ritmos populares, João Vitor também é instrutor de danças urbanas para iniciantes, proporcionando aos pequenos a oportunidade de descobrirem o ritmo e a expressão corporal de maneira envolvente e divertida. Seu método de ensino incentiva a criatividade e a confiança dos alunos, tornando cada aula uma experiência única.





MOMENTOS INESQUECÍVEIS PARA CASAMENTOS E DEBUTANTES

Especializado em ensaios coreográficos para casamentos e debutantes, João Vitor transforma sonhos em realidade, criando coreografias personalizadas para tornar esses eventos ainda mais especiais. Seu talento e sensibilidade garantem que cada apresentação seja memorável e emocionante.

Seja para aprender um novo estilo, se exercitar ou preparar-se para um grande evento, João Vitor dos Santos Carmo está pronto para guiá-lo nessa jornada incrível pelo mundo da dança.

Agende uma aula! Contato: (18) 99681-8577. Atendendo Flórida Paulista e região.