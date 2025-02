FLÓRIDA: AUTOESCOLA PAULISTA quase 30 anos formando condutores

Quando o assunto é formação de motoristas em Flórida Paulista, a Autoescola Paulista é sinônimo de tradição, qualidade e compromisso. Com quase 30 anos de história, a empresa já capacitou milhares de condutores, sempre com foco na excelência do ensino teórico e prático.

Sob a direção de Gerson e Ana Alioto, e com a participação ativa do filho Pedro, a Autoescola Paulista conta com uma equipe de instrutores experientes e qualificados.

“Nossa missão é garantir que cada aluno saia daqui não só com a habilitação, mas com a segurança e a confiança para dirigir de forma responsável”, destacam os diretores.

A Autoescola Paulista investe constantemente em sua frota própria e sempre atualizada, garantindo aos alunos uma experiência prática com veículos modernos e adaptados para cada categoria. O ambiente de ensino teórico é confortável e equipado com recursos que facilitam a aprendizagem, proporcionando um treinamento completo e atualizado com as normas de trânsito.

A Autoescola Paulista fica na avenida Augusta Gava Garbeloto, 191 – Centro, Flórida Paulista, telefone (18) 3581-1347.