PACAEMBU: AGROPAC Agropecuária é parceira do produtor rural

Em Pacaembu, a AGROPAC Agropecuária se consolidou como um ponto de referência para produtores rurais da região. Sob gestão de Emerson Tino, com o comando e trabalho dos filhos Lucas e Kaique, a empresa oferece uma ampla variedade de produtos essenciais para a produtividade no campo, sempre prezando pela qualidade, inovação e compromisso com o agronegócio.

A AGROPAC conta com um portfólio completo de produtos para atender as necessidades dos agricultores e pecuaristas, incluindo calcário e gesso agrícola para correção do solo; adubos e sementes para garantir uma lavoura produtiva; milho e silagem para alimentação animal; sal mineral e rações para nutrição do rebanho.

Além disso, a empresa é revendedora autorizada da Tortuga – DSM, uma marca reconhecida mundialmente por oferecer soluções nutricionais de alto desempenho para a pecuária.

A equipe está sempre pronta para auxiliar na escolha das melhores soluções, garantindo maior eficiência e resultados positivos no campo.

A Agropac fica na avenida Amador Rodrigues, entrada pelo “trevo da santa”. Contato: (18) 99604-1122.