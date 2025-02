Motorista é preso com contrabando na SP-294

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um motorista que transportava produtos de origem estrangeira e desprovidos de documentação fiscal pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no município de Santa Mercedes (SP). A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 desta terça-feira, dia 25, e o flagrante aconteceu na altura do quilômetro 670 mais 800 metros da SP-294.

Conforme o registro, durante o desenvolvimento da Operação Impacto, a equipe do Policiamento Rodoviário abordou um veículo Gol, placas de Bragança Paulista (SP), e, devido o condutor de 36 anos de idade, único ocupante do automóvel, apresentar grande nervosismo, realizou vistoria veicular e encontrou milhares de produtos desprovidos de documentação fiscal e de origem estrangeira.



Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária os produtos que estavam no compartimento de passageiro e carga foram os seguintes: 4 caixas com aproximadamente 400 baterias de celulares; e 6 caixas com cerca de 7.000 óculos. As mercadorias, também segundo o registro, tem valor aproximado de R$ 20.000 e, junto com o veículo e condutor, e foram apresentadas na Policia Federal de Araçatuba (SP).

A Polícia Militar Rodoviária acrescenta que o delegado da Policia Federal, ao tomar ciência dos fatos, elaborou o boletim de ocorrência da natureza descaminho e o motorista ficou a disposição da Justiça, tendo em vista que no momento não tinha dinheiro para pagar a fiança que foi arbitrada no valor de um salário mínimo. O veículo e as mercadorias foram lacrados e ficaram apreendidas.