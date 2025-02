ADAMANTINA: Autorizado o repasse de emendas para a APAE que totalizam R$ 650 mil

Por meio dos Projetos de Lei nº 002/2025 e nº 003/2025, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura de Adamantina abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Municipal e repassar à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) dois recursos federais que totalizam R$ 650 mil.

Tratam-se de duas emendas parlamentares, destinada pelos deputados federais Gilberto Nascimento e Márcio Alvino.

A primeira verba, pleiteada em 2024 pelo vereador Cid Santos, é no valor de R$ 500.000,00.

Já o segundo recurso, solicitado pelo, soma R$ 150 mil.

De acordo com os textos dos PLs, ambas as quantias deverão ser utilizadas no custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial TETO MAC – Média e Alta Complexidade ofertados pela entidade.

“Em consonância ao disposto nos artigos 1º e 2º desta Lei, ficam convalidadas às respectivas previsões nos anexos do Plano Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento do Município para o exercício de 2025”, explica o Projeto.

Atualmente, a APAE de Adamantina atende cerca de 200 pessoas, oferecendo atividades escolares, oficinas terapêuticas, programas de reabilitação e alimentação durante os turnos. E o recurso permitirá que a instituição continue desenvolvendo suas atividades com excelência e promovendo a inclusão social e a qualidade de vida dos assistidos.