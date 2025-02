OSVALDO CRUZ: Santa Casa tem novos horários de visita e troca de acompanhantes

A Santa Casa de Osvaldo Cruz divulgou nesta semana novas regras para os horários de visita aos pacientes internados. As alterações, que já estão em vigor, visam aprimorar a organização e garantir maior segurança e bem-estar aos pacientes, acompanhantes e visitantes.

De acordo com o comunicado oficial, não serão mais permitidas visitas no período da manhã. Além disso, os horários passaram a variar conforme o local de internação do paciente. Confira as novas diretrizes:

PACIENTES NA ALA DE ENFERMARIA

– Visitas autorizadas todos os dias, das 12h às 20h.

– Permitida a entrada de visitantes com idade mínima de 11 anos.

– Menores de idade devem apresentar documento de identidade e estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

PACIENTES EM LEITOS DE ESTABILIZAÇÃO

– Pessoas acima de 18 anos com informação médica: visitas permitidas todos os dias, das 13h15 às 13h45.

– Menores de 13 anos acompanhados pelos pais ou responsáveis: visitas autorizadas das 16h15 às 16h30, mediante apresentação de documento com foto.

– Visitantes com 13 anos ou mais, sem informação médica: horário permitido das 19h30 às 20h.

REGRAS GERAIS

– A apresentação de documento oficial com foto é obrigatória tanto para visitas quanto para trocas de acompanhantes.

– Não será autorizada a entrada ou troca de acompanhante sem a documentação exigida.

A instituição reforça que as mudanças foram implementadas para garantir um ambiente mais seguro e organizado, respeitando as necessidades dos pacientes e das equipes médicas.

A Santa Casa agradece a compreensão e colaboração de todos os envolvidos, reafirmando seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade.