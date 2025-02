Condenado por estupro, homem é capturado pela Polícia Militar de Lucélia

Em uma ação rotineira de patrulhamento, a Polícia Militar de Lucélia prendeu um homem de 40 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto.

Ele foi condenado pelo crime de estupro, previsto no artigo 218-B do Código Penal Brasileiro, que trata da exploração sexual ou prostituição forçada.

A prisão aconteceu quando o suspeito foi abordado por policiais em via pública. Durante a verificação de seus dados no sistema do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi constatado que ele tinha uma sentença de quatro anos a cumprir em regime fechado.

O homem foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão.

Após a formalização dos procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá sua pena de acordo com a determinação judicial.