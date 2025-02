DRACENA: Secretarias de Agronegócio e de Cultura e Turismo realizam visita técnica para Projeto de Turismo Rural

Em uma iniciativa conjunta, o secretário do Agronegócio, Jaime Nakano, a secretária de Cultura e Turismo, Ana Lúcia Mioto, e a coordenadora de Turismo, Lucinéia Figueiredo, realizaram uma visita técnica no sítio Beira da Lagoa. O objetivo foi avaliar o potencial da propriedade para o desenvolvimento do turismo rural no município.

Durante a visita, a equipe realizou uma análise técnica para implementar atividades voltadas ao setor, com foco na valorização da cultura local, integração com o meio ambiente e fomento à economia regional.

O projeto em estudo prevê proporcionar aos visitantes uma experiência autêntica de contato com a natureza no meio rural. A iniciativa visa fortalecer o turismo rural como uma alternativa sustentável de desenvolvimento, criando novas oportunidades para pequenos produtores, incentivando o empreendedorismo e ampliando a oferta de lazer e educação ambiental para turistas e moradores.

Dracena possui um grande potencial para o turismo rural, com propriedades agrícolas diversificadas e uma forte tradição no setor agropecuário. Com o apoio das secretarias envolvidas, o turismo rural poderá se consolidar como um importante pilar da economia local, diversificando a atividade turística e tornando o município um destino atrativo para visitantes em busca de lazer, conhecimento e contato com a natureza.