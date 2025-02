LUCÉLIA: Agentes reforçam ações no combate ao Aedes aegypti

Os agentes de Endemias e os agentes Comunitários de Saúde de Lucélia têm redobrado os esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya na cidade.

Dando sequência às ações realizadas nos anos anteriores, a Prefeitura de Lucélia tem promovido mutirões de limpeza e implementado a colocação estratégica de caçambas em diversos bairros da cidade.

Durante os mutirões, as equipes visitam residências e estabelecimentos comerciais, oferecendo orientações à população sobre a importância de eliminar possíveis criadouros do mosquito. Além disso, as caçambas são disponibilizadas para que os moradores descartem materiais inservíveis, como pneus, latas, garrafas e outros objetos que possam acumular água.

Essas ações têm como objetivo reduzir a proliferação do Aedes aegypti e prevenir surtos das doenças relacionadas a esse mosquito.

De acordo com os agentes, a participação ativa da comunidade é essencial para o sucesso da iniciativa, ressaltando a importância de manter os ambientes limpos e livres de focos do mosquito.