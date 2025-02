JUNQUEIRÓPOLIS: Realizado o 7º Torneio de Gateball Uieda Akira

Junqueirópolis foi palco de mais uma edição do Torneio de Gateball Uieda Akira, consolidando-se como um dos principais eventos da modalidade no Oeste Paulista. A 7ª edição do torneio reuniu 63 equipes vindas de diversas regiões do Brasil e até mesmo da Argentina, demonstrando a relevância e o crescimento do gateball na região.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Neto Furini, o Diretor Administrativo da Prefeitura Adílio Bortolatto, a Diretora de Educação, Esporte e Cultura Maria Edna Bonancim, o Diretor de Obras e Planejamento Joaquim Conradi, o presidente da Câmara Municipal Edvaldo Carvalho e os vereadores Renato Vieira e Samir. A participação dessas autoridades reforça o apoio e reconhecimento do poder público ao evento e às iniciativas esportivas da cidade.

O torneio foi amplamente elogiado pelos organizadores e participantes, tanto pela excelente estrutura oferecida quanto pela organização impecável. O clima de competitividade foi equilibrado com a camaradagem entre os atletas, criando um ambiente propício para a troca de experiências e fortalecimento dos laços entre os praticantes da modalidade.

O Gateball, esporte de origem japonesa, vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, e eventos como o Torneio Uieda Akira são fundamentais para impulsionar a modalidade e promover a integração entre os jogadores. Com a expressiva adesão de equipes e a participação internacional, a competição se consolida como um marco no calendário esportivo da região.

A realização da 7ª edição do torneio reafirma o compromisso da cidade de Junqueirópolis com o incentivo ao esporte e à valorização do Gateball.