JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador entrega kit de material esportivo para a secretaria de Educação

O vereador Renato Vieira esteve na capital paulista em agenda política, onde participou de evento partidário do PL, visitou a Assembleia Legislativa do Estado em reuniões com deputados e ainda esteve em secretarias do Governo do Estado. Na agenda na capital paulista esteve acompanhado do vereador Samir Tino.

Na secretaria de Esportes do Governo do Estado, o vereador conseguiu a liberação de um kit de material esportivo contendo bolas, troféus, jogos de camisa e outros materiais esportivos.

De volta a Junqueirópolis o vereador Renato Vieira esteve na diretoria de Educação juntamente com o presidente da Câmara, Edvaldo Carvalho onde entregou o kit esportivo.

Na diretoria de Educação os vereadores foram recebidos pela Diretora de Educação, Esporte e Cultura Maria Edna, Kelli Perez (Supervisora do Ensino Infantil) e Sidneia Favareto (Supervisora do Ensino Fundamental).

A diretora de Educação agradeceu o vereador pela importante conquista que será de grande importância para o Esporte de Junqueirópolis.

“Juntos, estamos investindo no futuro e promovendo a saúde e a integração através do esporte! Vamos em frente!”, afirmou o vereador Renato Vieira.