OSVALDO CRUZ: Prefeitura anuncia o “CarnaConcha 2025” com atividades de esporte, lazer e cultura

A Prefeitura de Osvaldo Cruz, por meio da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, confirmou nesta terça-ceira (25) a realização do CarnaConcha 2025. O Carnaval Municipal que promete agitar a cidade com quatro noites de música e diversão, além de duas matinês infantis.

O evento será realizado na Concha Acústica “Ruy Camarinha de Souza”, localizada na Área de Lazer da Antiga Fepasa, de 1º a 4 de março, com entrada franca para toda a população.

A programação do CarnaConcha 2025 inclui atrações para todos os gostos e idades. Confira:

-SÁBADO (01/03)

21h: Abertura com o grupo BATUKADA NOSSA.

-DOMINGO (02/03)

17h às 19h: Matinê infantil com DJ;

21h: Show com o grupo NO ESKEMA.

SEGUNDA-FEIRA (03/03)

21h: Apresentação do grupo ÁREA 18.

-TERÇA-FEIRA (04/03)

17h às 19h: Matinê infantil com DJ;

21h: Encerramento com show do cantor VINI SAVAL.

ESPORTES E LAZER

Além da programação musical, o CarnaConcha 2025 oferece atividades esportivas e de lazer para toda a família.

De sábado a terça-feira, das 17h às 21h, serão realizados torneios de vôlei de praia, futevôlei e beach tênis.

As crianças também terão diversão garantida com parques de brinquedos infláveis e algodão doce durante todos os dias do evento.

A prefeita Vera Morena destacou a importância do evento para a comunidade. “Toda a população sabe que o lugar ficou familiar, onde a gente pode receber pessoas de todas as idades. Convidamos todos da família para o nosso carnaval diferente, para que a nossa população tenha opções no fim de semana prolongado”, afirmou.

O Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, José Clodoaldo Cavacini, reforçou as atrações especiais para as crianças. “Recomendamos às crianças que preparem suas fantasias e venham com toda a família. Além disso, nós vamos ter as competições esportivas do beach tênis, do futevôlei e do vôlei masculino e feminino”, explicou.