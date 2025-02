LUCÉLIA: SELARIA PANTANAL sucesso entre os amantes do couro e country

A empresa Selaria Pantanal, que desde 2021 faz sucesso entre os amantes dos artigos de couro e sob o comando de Valério Augusto Messias, atende Lucélia e toda a região com o melhor em produtos e serviços.

Valério atua desde os 14 anos com um amigo que trabalhava na arte em couro e de quem recebeu os ensinamentos técnicos.

A Selaria Pantanal desenvolve artigos de selaria em geral, traia de argola, arreios, selas, como também artigos em couro como pastas, cintas, capinhas para celular e bolsas. Tem tudo o que o mundo das cavalgadas e country precisa, ou seja, artigos de couro feitos sob medida.

A empresa tem clientes em toda a região, atendendo as cidades de Flórida Paulista, Pacaembu, Junqueirópolis, Tupã, Adamantina, Pracinha, Mariápolis, Lucélia e Marabá Paulista.

Seus produtos chegam também em outros Estados, em cidades do Mato Grosso do Sul como Bataguassu, Aparecida do Taboado, Campo Grande e Três Lagoas.

Telefone: (18) 99152-2580.