APAE presta atendimentos em três áreas para 200 pessoas de Adamantina e cidades vizinhas

Na segunda-feira (24) do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional esteve a diretora administrativa Erica Grespi Maião para falar sobre o trabalho da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em Adamantina,

A entidade presta serviços essenciais ao município e às cidades vizinhas nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, bem como a Residência Inclusiva. Atualmente, atende pessoas especiais de 0 a 60 anos, porém, não tem limite de idade.

“A APAE se mantém a partir dos Termos de Parceria firmados com as prefeituras com base na Lei nº 13.019, com recursos municipais, estaduais e federais que são destinados, por meio das ações sociais (campanhas e promoções), os sócios contribuintes, doações espontâneas e arrecadação da Nota Fiscal Paulista. Ou seja, estamos sempre correndo atrás, tentando fazer um trabalho de ponta, sem desperdícios e prezando pela qualidade do atendimento prestado aos nossos usuários”, relatou.

Erica também respondeu sobre os dois recursos provenientes de emendas parlamentares que totalizam R$ 650 mil que já foram aprovadas na Câmara para inclusão no Orçamento da Prefeitura para então serem repassados à entidade. “Ainda não tivemos acesso ao dinheiro, porque terá que ser firmado um Termo de Parceria com o Município. Mas já sabemos que essas verbas estão ligadas à área da Saúde e deverão ser utilizadas para custeio”.

A diretora administrativa ainda explicou como é o acesso das pessoas que precisam dos trabalhos oferecido pela APAE. “Temos duas ‘vias de entrada’: 1 – pela parte educacional, sempre com a aprovação da Diretoria Regional de Ensino, porque entidade não tem a autonomia de matricular o aluno, já que somos vinculados à Secretaria Estadual de Educação; 2 – pelas áreas de Saúde e Assistência Social, por encaminhamento dos órgãos especializados”. Hoje são 200 atendidos pela Associação de pais e Amigos dos Excepcionais.

