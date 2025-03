PACAEMBU: Vereador cobra obras de melhoria e manutenção no Cemitério Municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, realizada quarta-feira (26), o vereador Douglas Marcelo Silva Siqueira (Mará), apresentou indicação solicitando a administração municipal para que seja determinado ao setor competente da Prefeitura a execução dos reparos necessários e o calçamento de todo o Cemitério Municipal.

Ainda o vereador reivindicou para que seja refeito o muro ao redor do cemitério, visando garantir um ambiente seguro, respeitoso e devidamente preservado para os entes queridos que se foram e para os que os visitam o local.

Ressaltou o vereador Mará que essa indicação está sendo reiterada por ele, uma vez que já havia apresentado no ano passado, porém sem o devido atendimento por parte da Prefeitura.

Há algumas semanas a reportagem do jornal e site Folha Regional, esteve no cemitério de Pacaembu onde foi constatado a necessidade de maiores cuidados no local, com os problemas apontados pela falta de calçamento, principalmente onde vem sendo efetuados os novos sepultamentos. Nessa parte já se encontra tomada por túmulos, porém sem o devido calçamento, o que proporciona um péssimo aspecto, principalmente porque cresce mato, gerando até dificuldade para visitação dos familiares, precisando de providências por parte da administração municipal.