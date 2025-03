FLÓRIDA: Deputado destina verba de R$ 640 mil para aquisição de retroescavadeira e pá carregadeira

O prefeito dr. José Andriotti recebeu esta semana ofício do deputado estadual Rogério Santos confirmando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 640 mil para Flórida Paulista.

De acordo com o prefeito, o recurso financeiro será destinado para aquisição de duas máquinas 0 km, sendo uma retroescavadeira e uma pá carregadeira.

A liberação está sendo feita por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado.

Andriotti ressaltou que essa importante conquista foi viabilizada por intermédio do ex-deputado Reinaldo Alguz que está na assessoria do deputado Rogério Santos. E que contou ainda com o apoio dos assessores Tania Fruchi e Valter Luiz Martins (Valtinho). O prefeito ainda ressaltou o apoio do vereador floridense Marcos Camacho para a conquista dessa verba junto ao deputado.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Andriotti destacou que a verba já está disponível, que a aquisição dos maquinários será feita de forma imediata e que irá servir para a zona rural do município, como também para serviços na cidade.

“Trata-se de duas máquinas de grande utilidade que além de agilizar os serviços, proporcionará economia aos cofres públicos em razão de ser 0 km”, afirmou o prefeito.

Ainda o prefeito Andriotti agradeceu o deputado estadual Rogério Santos pela destinação da verba e ainda ao ex-deputado Reinaldo Alguz e aos assessores Tania Fruchi e Valtinho pelo apoio.