JUNQUEIRÓPOLIS: Reunião na Câmara debate desenvolvimento industrial e comercial na cidade

Na noite do dia 25 de fevereiro, a Câmara Municipal de Junqueirópolis foi palco de uma reunião estratégica envolvendo empresários, comerciantes e representantes do poder público e entidades de fomento ao empreendedorismo. O encontro reuniu diretores das áreas jurídica, de obras, de indústria e agronegócio, além de contar com a participação de autoridades do legislativo, incluindo o presidente da Câmara e vereadores, e do executivo municipal.

A Associação Comercial esteve presente, assim como o diretor regional do Sebrae de Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante, reforçando a importância da colaboração entre os setores público e privado para impulsionar o desenvolvimento econômico local. O foco central da reunião foi a regulamentação dos distritos industriais e a busca por suporte e incentivos para os negócios do município.

Durante o encontro, os diretores municipais apresentaram propostas voltadas à simplificação de processos burocráticos, com o objetivo de facilitar a instalação de novas empresas e fomentar o crescimento das já existentes. Além disso, a Associação Comercial trouxe à mesa demandas e sugestões dos comerciantes locais, abordando desafios enfrentados e possíveis soluções para o fortalecimento do setor.

A reunião destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura, capacitação e incentivos fiscais para tornar Junqueirópolis um polo mais atrativo ao empreendedorismo. Com o compromisso de seguir debatendo e implementando medidas concretas, os participantes reafirmaram a importância da parceria entre o setor produtivo e o governo municipal para garantir um crescimento sustentável e gerar mais oportunidades para a população.