Homem morre após ser é esfaqueado por dupla que estava em moto

No sábado, 1º, por volta das 20h25, a Polícia Militar de Tupã registrou um caso de homicídio na Avenida Domingos da Costa Lopes, esquina com a Rua Gilberto Muccio Mazzei.

A vítima, identificada como M. O., foi encontrada deitada na calçada com um ferimento grave no abdômen, causado por uma facada.

De acordo com o relato da vítima, dois indivíduos em uma moto, sendo o condutor D. L. A. e o passageiro W. P. F., abordaram M. O. no local.

O garupa desceu e esfaqueou a vítima. Momentos antes do ataque, a equipe policial havia visto os mesmos indivíduos na Rua Francisco Gomes Pato, ao lado de uma moto.

A vítima reconheceu os agressores através de fotos mostradas pela equipe policial. Com base nessa informação, as viaturas iniciaram patrulhamento pelo bairro João Paulo II e localizaram D. L. A. na via pública. O mesmo foi preso e conduzido à delegacia.

A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro. Ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da justiça.

A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu. Identificado como Marcelo de Oliveira, 50 anos de idade.

Os autores responderão pelo crime de homicídio, W. P. F. segue foragido.