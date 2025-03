LUCÉLIA: Sebrae-SP e Prefeitura realizam reunião do Programa Cidade Empreendedora

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de pequenos negócios e fortalecer a economia local, o Sebrae-SP e a Prefeitura de Lucélia firmaram uma parceria para realizar o Programa Cidade Empreendedora.

O projeto visa impulsionar o desenvolvimento econômico por meio de ações estratégicas que fortalecem a gestão pública, estimulam a abertura e o fortalecimento de pequenos negócios, além de promover a inovação, geração de empregos e a competitividade das empresas.

Na semana passada, foi realizada uma reunião sobre o Programa Cidade Empreendedora que está sendo implantado em Lucélia numa parceria entre a Prefeitura e o Sebrae. Estiveram presentes a prefeita Tati Guilhermino, secretário de Desenvolvimento Juninho Mello, José Carlos Cavalcante – gerente regional do Sebrae de Presidente Prudente, Guilherme Soares – consultor Sebrae, Bruno Stellato – analista de negócio do Sebrae, entre outros.

O consultor de negócios do Sebrae-SP Guilherme Soares e o analista de negócios do Sebrae-SP Bruno Stellato apresentaram as ações que serão desenvolvidas no município ao longo do ano, como o Seminário, programa Loja do Futuro, inclusão produtiva para geração de emprego e renda, capacitação de servidores públicos, compras públicas para empreendedores, gestão empresarial e educação empreendedora. Todas as ações visam fortalecer os setores de agronegócios, indústria, comércio, serviços e construção civil.

José Carlos Cavalcante, gerente regional do Sebrae-SP, destacou a relevância da ação: “O Programa Cidade Empreendedora é uma grande oportunidade para fortalecer o empreendedorismo e preparar as cidades para os desafios econômicos atuais. Estamos confiantes de que a parceria com Lucélia será um exemplo de desenvolvimento e inovação na região.”

“É o momento de Lucélia dar um salto, mudar de patamar, investindo no nosso comércio e nos nossos empreendedores. Por esta razão acredito no Programa Cidade Empreendedora que com certeza proporcionará um futuro melhor para nossa cidade, garantindo mais apoio para os empreendedores locais, novas iniciativas para fortalecer a economia e parcerias estratégicas para gerar oportunidades”, finalizou a prefeita Tati Guilhermino.