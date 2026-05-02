Polícia Rodoviária apreende quase 40 kg de cocaína e prende motorista em Flórida Paulista

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 40 quilos de pasta base de cocaína na manhã deste sábado (2), durante uma fiscalização na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Flórida Paulista.

De acordo com a polícia, os agentes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) desconfiaram de um carro com placas da Bolívia que parecia estar mais pesado que o normal. O veículo foi abordado e, durante a vistoria, os policiais encontraram um fundo falso no assoalho.

No local estavam escondidos 38 tijolos de pasta base de cocaína, que somaram cerca de 39,6 quilos da droga.

No carro estavam um homem, uma mulher e uma criança de 4 anos, todos bolivianos. O motorista apresentou nervosismo e deu respostas confusas aos policiais. Ele e a esposa disseram que compraram o carro há cerca de um mês e que não sabiam da existência da droga.

A ocorrência foi levada para a Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente (SP). O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

A polícia também apreendeu o carro, um celular, R$ 1.940 em dinheiro e documentos. A mulher foi ouvida e liberada junto com a criança.

A ação faz parte das operações da Polícia Militar Rodoviária para combater o tráfico de drogas nas rodovias do estado.