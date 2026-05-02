TOR prende passageiro com drogas em Pacaembu

Durante uma operação policial na manhã deste sábado (2), equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam um homem por tráfico de drogas na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Pacaembu.

A abordagem aconteceu por volta das 10h30, quando os policiais pararam um ônibus que fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e São Paulo (SP). Durante a fiscalização, um dos passageiros chamou a atenção por apresentar nervosismo e respostas confusas.

Diante da suspeita, os agentes revistaram o bagageiro do veículo e encontraram, na mala do passageiro, 28 pacotes de droga conhecida como “Colombian Gold”, totalizando cerca de 15,7 quilos.

O homem confessou que pegou a droga na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e que levaria o material até São Paulo. Pelo transporte, ele receberia o equivalente a 9 mil bolivianos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente. O suspeito permaneceu preso por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. Também foram apreendidos um celular e documentos pessoais.

A ação faz parte das operações da Polícia Militar Rodoviária para combater o tráfico de drogas e reforçar a segurança nas estradas do estado.