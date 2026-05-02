Acidente com carreta deixa ferido grave em Flórida Paulista

Um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na madrugada deste sábado (2), em Flórida Paulista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 3h30, na altura do km 600 + 800 metros. O impacto foi frontal entre um veículo Fiat Palio e um caminhão Mercedes-Benz.

De acordo com os dados apurados no local, há indícios de que o carro teria invadido a pista contrária, possivelmente durante uma tentativa de ultrapassagem em local proibido, vindo a bater de frente com a carreta.



No veículo estavam três ocupantes. Após o acidente, dois deles fugiram do local. Um jovem de 19 anos permaneceu, sendo socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Adamantina.

Apesar do susto, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.