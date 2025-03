FLÓRIDA: CDHU faz ação de encerramento de trabalho social com famílias de conjunto habitacional

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) realizou na terça-feira (25) de fevereiro a ação de encerramento de trabalho social com as famílias do conjunto habitacional Donato Jordão, em Flórida Paulista.

O trabalho social começou antes mesmo da entrega do conjunto e se estendeu por um ano após a mudança das famílias.

Durante esse período, foram abordados diversos temas, como organização comunitária, relação de vizinhança, trabalho e renda, educação ambiental e incentivo à cultura, entre outros.

O encerramento do trabalho social contou com uma ação realizada por uma equipe multidisciplinar que envolveu as Secretarias de Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, Educação, além da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do município.

O evento teve como objetivo não só celebrar o fim das atividades com as famílias, mas também proporcionar orientações sobre o acesso a serviços públicos e programas oferecidos pelas diferentes áreas do município como saúde, educação, meio ambiente e lazer.

A iniciativa visou promover a qualidade de vida e reforçar a compreensão dos direitos e deveres dos moradores.