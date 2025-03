JUNQUEIRÓPOLIS: Câmara discute criação de cargo na saúde, abertura de crédito e Plano da Primeira Infância

Na última quarta-feira, dia 5 de março, às 18h30, antes da 5ª Sessão Ordinária, foi realizada uma reunião na Câmara Municipal de Junqueirópolis com a presença do Diretor Administrativo da Prefeitura, Adilio Carlos Bortolatto Beloti.

Na ocasião, foram debatidos projetos de grande relevância para a administração municipal, incluindo a criação de cargo na área da saúde, abertura de crédito suplementar e o Plano Municipal da Primeira Infância.

Pautas discutidas:

-Projeto de Lei Complementar nº 007/2025 – Trata da criação de um cargo efetivo de Psicólogo (8 horas) na rede municipal de saúde. A medida se faz necessária devido à demanda crescente por atendimento psicológico, sendo este o segundo cargo criado recentemente para essa área.

-Projeto de Lei Complementar nº 008/2025 – Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para viabilizar a utilização de emendas destinadas ao município. A criação dessa ficha orçamentária permitirá o recebimento e a aplicação dos recursos conforme as finalidades previstas.

-Projeto de Lei nº 075/2024 – Institui o Plano Municipal da Primeira Infância.

Segundo a administração municipal, o projeto não atende plenamente às necessidades do setor infantil em sua versão atual. Diante disso, a Câmara colocou a matéria em pauta devido ao prazo de apreciação estar se esgotando. A intenção é realizar as alterações necessárias diretamente no Legislativo, com a realização de reuniões futuras para discutir os ajustes no texto e garantir que o plano atenda às demandas da educação infantil.

A reunião reforçou o compromisso da Câmara Municipal de Junqueirópolis em manter o diálogo constante com o Executivo, garantindo transparência e eficiência na tramitação de projetos essenciais para o município.