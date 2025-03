OSVALDO CRUZ: Prefeitura anuncia R$ 1 milhão para reforma do conjunto esportivo Jubileu de Ouro

A Prefeitura de Osvaldo Cruz confirmou a liberação de R$ 1 milhão pelo Governo do Estado de São Paulo para a reforma do conjunto esportivo Jubileu de Ouro. O anúncio foi feito pela prefeita Vera Morena em entrevista coletiva, após reunião na Secretaria Estadual da Justiça na semana passada.

O convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado deve ser assinado no dia 13 de março, às 15 horas, em cerimônia que contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

O valor total do investimento deve chegar a R$ 1,5 milhão, incluindo contrapartida da Prefeitura, e será destinado à reforma dos três ginásios de esportes do conjunto esportivo, além de adequações necessárias para receber público em eventos.

O espaço, que já foi palco de importantes atividades municipais, como feiras e eventos esportivos, está interditado há algum tempo, gerando grande expectativa na população por sua revitalização.

“Vocês sabem que a gente tem aquele ginásio como a tradição do nosso município. Lá a gente fazia nossas feiras, tudo era feito no conjunto esportivo. E agora, essa notícia aí para a população; como eu disse, nós estamos muito felizes em poder passar a notícia da reforma”, declarou a prefeita Vera Morena.

O vice-prefeito Amilton Albertinazzi também destacou a importância da obra para a cidade. “Com certeza é uma obra grande, uma obra que a população aguardava há muito tempo. Mas, graças à luta da Vera, que está aí junto com nosso governador Tarcísio, conseguimos esse recurso”, afirmou.