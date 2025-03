Com quase 800 inscritos, 1ª Corrida da Força Tática do 25º Batalhão do Interior acontece neste domingo

Dracena se prepara para um grande evento esportivo neste domingo (9), com a realização da 1ª Corrida e Caminhada da Força Tática do 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

A iniciativa, que celebra os 46 anos do 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior, já conta com cerca de 800 inscritos, consolidando-se como um verdadeiro sucesso.

Com um percurso de 5 km para corrida, além da caminhada de 3 km e corridas kids, o evento promete reunir atletas, famílias e a comunidade da Alta Paulista em um momento de lazer, saúde e confraternização.

A largada será às 8h, na Avenida Alcides Chacon Couto, em frente ao Plimec, um ponto estratégico para a celebração.

O Major PM Marcelo Cavalcante (comandante do batalhão), Capitão Ederson e Tenente Fenille, que fazem frente ao evento, reforçam o convite a todos: “Este evento é um marco para nós, policiais militares do 25º Batalhão, e também para toda a comunidade. Queremos ver Dracena e região participando desse momento especial, promovendo a união, o esporte e a valorização da nossa história.”



A expectativa é de um domingo repleto de energia, com muitas pessoas celebrando não apenas a trajetória do 25º BPM, mas também a importância da prática esportiva e do espírito de coletividade.