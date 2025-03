LUCÉLIA: Grupo Aliança da Misericórdia faz evento religioso que atrai jovens e adultos na praça José Firpo

Um evento religioso, mas com característica cultural, foi realizado com êxito na terça-feira de Carnaval, na praça José Firpo de Lucélia. O Pagode da Misericórdia foi promovido pelo grupo Aliança da Misericórdia que tem atuação em Pracinha e região.

O objetivo do evento religioso foi de evangelização, no meio do carnaval, com intuito de levar Jesus Cristo para os jovens e às familias.

As músicas religiosas foram abrilhantadas pelo toque da percurssão no estilo pagode. O som foi muito divertido, atraindo muitos jovens e familiares que passavam pelo local, ou foram atraidos pelas lindas melodias católicas.

Pessoas de Lucélia, Pracinha, Adamantina, Osvaldo Cruz e de Tupã prestigiaram o evento religioso.

Segundo os organizadores do evento, para o carnaval do próximo ano, uma segunda edição pode ser feita, desta vez atraindo mais pessoas devido o sucesso deste ano.

A Aliança de Misericórdia é um Movimento Eclesial nascido na cidade de São Paulo no ano 2000, cuja identidade se encontra em sua Palavra de Vida “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres…” (Lc 4,18-19).

A terça-feira marca o fim do carnaval que no passado foi uma festa cristã, mas com o tempo houve influência de outras culturas nos diversos países do mundo. No caso do Brasil, influência da cultura portuguesa, indígena e africana.

A Quaresma é como conhecemos o período de preparação para a celebração da Páscoa que é marcado por práticas de penitência, como jejuns e obras de caridade. Tradicionalmente, entende-se a Quaresma como um período de 40 dias.

Esse é um período do calendário litúrgico do cristianismo que serve como antecipação e preparação para a Páscoa — a celebração da ressurreição de Jesus.