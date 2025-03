ADAMANTINA: Comércio prepara ‘6º Bota Fora’ com descontos de 10% a 80% entre 13 e 15 de março

Tendo em vista que na data de 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor, o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina e Região) prepara a 6ª edição do ‘Bota Fora’.

Neste ano, a ação será realizada entre 13 e 15 de março, ou seja, de quinta a sábado dessa semana.

A previsão dos organizadores é que nesses três dias as lojas do comércio adamantinense ofertem produtos com descontos que poderão variar de 10% até 80%.

“Trata-se de uma grande oportunidade para os empresários presentearem seus clientes e, por consequência, conseguirem renovar seus estoques e liquidarem coleções. Assim, além de oferecer ótimos preços aos consumidores, poderão fomentar e aquecer as vendas nesta época do ano”, ressaltou o presidente do Sindicato, Sergio Vanderlei.

A divulgação da campanha será feita por meio da imprensa (jornais e rádios), sites e redes sociais do Sincomercio e também das empresas participantes.

O 6º Bota Fora do Comércio de Adamantina ocorrerá dentro da a Semana do Consumidor, que neste ano está agendada de 9 a 15 de março, de acordo com a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo).