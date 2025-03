JUNQUEIRÓPOLIS: Câmara realiza reunião para alinhar ações na área social e de saúde

Na última segunda-feira, 10 de março, às 17h30, antes da sessão ordinária, foi realizada uma reunião na Câmara Municipal de Junqueirópolis para tratar de questões relacionadas à assistência social e saúde no município.

O encontro contou com a presença do Diretor Administrativo, Adilio Carlos Bortolatto Beloti, da Diretora de Assistência e Desenvolvimento Social, Claudia Regina Peviani Vellone, além de colaboradores das áreas de assistência social e saúde, que estiveram reunidos com os vereadores para discutir o fortalecimento das ações já desenvolvidas.

Durante a reunião, foi ressaltada a importância de prezar pela informação verificada e baseada em dados concretos, garantindo que a comunicação com a população reflita a realidade do trabalho realizado. Os representantes da assistência social e da saúde reforçaram que ambas as áreas vêm prestando atendimento contínuo aos casos que necessitam de suporte, buscando oferecer um acolhimento adequado às famílias em situação de vulnerabilidade.

Foi enfatizado que as questões sociais são complexas e exigem um trabalho conjunto entre os setores públicos. Diante disso, a Câmara e a Prefeitura reforçaram a necessidade de alinhamento e fortalecimento das ações em prol da comunidade, visando sempre a melhoria dos serviços prestados à população.