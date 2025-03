FUTSAL: Luceliense Kauã Porto vai jogar no Dracena Tempersul/Unifradra

Após vários dias em avaliação de treinamentos físico e bola com o elenco do Dracena Tempersul/Unifadra de Futsal, o luceliense Kauã Porto, foi aprovado na sua avaliação com a exigente comissão técnica e passa a integra o elenco do time dracenense.

O excelente atleta Kauã Porto, é filho do presidente da Câmara Municipal de Lucélia Marcin Funilaria e Micheli Rocha.

O luceliense Kauã Porto sabe da importância do que é estar no elenco de ótimos jogadores de alto nivel, e ainda mais de jogar no time da Dracena Tempersul/Unifadra.

“Estou muito feliz e sei deste desafio na minha vida, o importante mostrar um bom futsal em quadra, com muita dedicação nos treinamentos e jogos, seguindo a cartilha da comissão técnica, além de se aperfeiçoar diariamente, conquistando experiência a cada dia”, finalizou o luceliense.

A equipe dracenense se prepara disputar a temporada 2025, com grandes competições sendo a Liga Nacional e Liga Paulista de Futsal.

Portanto está será a primeira experiência do atleta Kauã Porto em disputar as competições Paulista e Nacional, já que disputará pela primeira vez por uma equipe profissional.