Homem morre em colisão entre carro e caminhão na SP-255

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (11) em um grave acidente no km 76 da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara (SP). A batida envolveu um Fiat Cronos e um caminhão de sinalização de uma empresa terceirizada que presta serviços para a concessionária da rodovia.

O acidente aconteceu no sentido Ribeirão Preto (SP), em um trecho movimentado que liga Araraquara a Ribeirão Preto. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da concessionária e a Polícia Rodoviária foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A perícia trabalha para esclarecer se o caminhão estava parado recolhendo cones, trafegava em baixa velocidade ou realizou alguma manobra repentina antes da colisão. Testemunhas serão ouvidas para ajudar na apuração dos fatos.

Devido ao acidente, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada, causando congestionamento no trecho. As autoridades alertam os motoristas para redobrar a atenção ao trafegar pelo local e, se possível, buscar rotas alternativas até a liberação total da via.