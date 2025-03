Motorista capota carro após bater em veículos estacionados em avenida de Botucatu

Câmeras de segurança flagraram o acidente. Nas imagens, é possível ver o veículo seguindo pela avenida Vital Brasil, no centro do município, quando a motorista perde controle do veículo, bate em outros dois carros estacionados na rua e capota o veículo.

A motorista admitiu para a polícia que, no momento do acidente, foi mexer no celular para olhar o GPS quando o acidente aconteceu. Ninguém se feriu.