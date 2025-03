ORGANIZAÇÃO FLÓRIDA inaugura novo e moderno prédio

A Organização Flórida – Contabilidade e Assessoria inaugurou seu novo e moderno espaço, projetado para oferecer ainda mais conforto e comodidade a clientes, amigos e parceiros.

O evento foi marcado pela participação de familiares, amigos e clientes.

A nova sede está localizada na avenida Expedicionários, esquina com a praça Gerson Ferracini, no antigo prédio que abrigou as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

O local, agora revitalizado, proporciona um ambiente mais amplo e adequado para atender às necessidades de todos, contando com espaços dedicados para cada tipo de atendimento.

Sob a direção do renomado contador Murilo Ricardo, referência em contabilidade com vasta experiência no setor, a entrega da nova sede da ORFLOCO, reafirma seu compromisso com a excelência e a inovação, buscando sempre as melhores soluções para seus clientes.