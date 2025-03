Prefeitura e servidores são investigados por suspeita de irregularidades em licitação de concurso público

“Na manhã do dia 12 de março de 2025, a Polícia Civil realizou uma operação que incluiu vistorias nos computadores e demais documentos da Prefeitura, tendo a finalidade específica de apurar denúncias de suposta fraude em concurso público. Desde o início da investigação, a Prefeitura de Nova Guataporanga tem colaborado plenamente com as autoridades, disponibilizando todos os documentos e informações necessárias para o esclarecimento dos fatos, não restando dúvidas da regularidade do procedimento”, alegou a administração municipal.