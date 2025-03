MARIÁPOLIS: Vereador reapresenta anteprojeto de isenção de taxas pela utilização de veículos públicos

Na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Mariápolis realizada neste ano, no começo do mês de fevereiro, o vereador Sigmar Dantas apresentou diversas reivindicações.

A indicação de maior destaque, de acordo com o vereador, foi sobre a apresentação de anteprojeto visando a isenção de taxas pela utilização de veículos oficiais por entidades religiosas, educacionais, esportivas e assistência em viagens de até 100 km.

De acordo com o vereador, ele já havia proposto tal mudança no ano de 2024 e que desta forma está novamente colocando em pauta a proposta, onde pediu o apoio a todos os vereadores que quisessem subscrevê-la.

Desta forma, outros vereadores também subscreveram a indicação, sendo portanto, reforçado o apoio da Câmara Municipal a proposta apresentada pelo vereador Sigmar Dantas.

Ressaltou o vereador que a concessão da isenção de cobrança de taxas pelo uso de ônibus e veículos oficiais para escolas, igrejas e agremiações esportivas representa um importante avanço na promoção da equidade e no fortalecimento do desenvolvimento comunitário. “Esta medida é um investimento no futuro do município ao assegurar que todos os segmentos da população tenham acesso a oportunidades essenciais para seu crescimento e bem-estar”, destacou.

Também foi afirmado que a implementação desta isenção terá um impacto econômico mínimo sobre as finanças públicas municipais, uma vez que se limita a deslocamentos de até 100 km. “Os benefícios sociais, educacionais, culturais e esportivos gerados pela medida superam em muito os custos potenciais, promovendo o desenvolvimento integral da população de Mariápolis”, finalizou o vereador Sigmar Dantas.