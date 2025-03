PACAEMBU: Vereador sugere parcerias com o Sebrae para capacitação de empreendedores e funcionários

Em sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, o vereador Donizete Ferreira de Brito “Dony”, apresentou Indicação sugerindo ao prefeito para que em conjunto ao setor competente da Administração Municipal, estude a possibilidade de criar parcerias com instituições como SEBRAE e outras, para realização de capacitação de empreendedores e seus funcionários em nosso município.

Ressaltou o vereador que essas parceiras seriam fundamentais para qualificar tantos os empresários quanto melhorar as habilidades dos funcionários, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico de Pacaembu.

Ainda de acordo com o vereador Dony em reunião, realizada no dia 24 de janeiro, com integrantes do comércio local, foram identificadas várias demandas, dentre elas a necessidade de maior articulação entre o Poder Executivo, o comércio local e as instituições profissionalizantes. “A ideia é que essas entidades possam contribuir para a capacitação de empreendedores e seus funcionários, fomentando assim o crescimento econômico do município”, destacou.

Finalizando o vereador ressaltou que Pacaembu pode se inspirar no exemplo de cidades como Junqueirópolis, na qual o Poder Executivo intercede na logística para que cursos de capacitação sejam realizados localmente. “Isso não apenas facilita a acessibilidade dos cursos para os empreendedores, mas também os tornam mais atrativos, já que são realizados em espaços mais próximos e adequados às necessidades da comunidade, sabemos que o Sebrae tem interesse em ajudar os empresários, porém depende da Administração Municipal fortalecer essa parceria que realmente funcione e garanta o crescimento do comércio pacaembuense”, encerrou o vereador Donizete Dony.