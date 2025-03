JUNQUEIRÓPOLIS: Deputado Rogério Santos viabiliza R$ 1 milhão para aquisição de máquina e veículos

Em recente viagem a capital paulista, o prefeito Neto Furini, acompanhado pelos vereadores Adriano Lopes e Anderson Neguin estiveram na Assembleia Legislativa do Estado, onde foram recebidos pelo deputado estadual Rogério Santos.

Na oportunidade prefeito Neto Furini e vereadores apresentaram diversas demandas que estão sendo priorizadas neste início de mandato em Junqueirópolis.

O deputado Rogério Santos juntamente com o assessor parlamentar Reinaldo Alguz (ex-deputado), informou ao prefeito e vereadores o atendimento de solicitação, onde está sendo liberada uma verba no valor de R$ 1 milhão através do Governo do Estado.

Essa verba de R$ 1 milhão será destinada para aquisição de uma ambulância semi UTI, um caminhão basculante e uma máquina pá carregadeira.

De acordo com o prefeito Neto Furini em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, será de grande importância que atenderá três áreas prioritárias, sendo a saúde (ambulância semi UTI), infraestrutura urbana e zona rural (caminhão basculante e pá carregadeira).

Neto Furini e os vereadores Adriano e Anderson Neguin agradeceram ao deputado estadual Rogério Santos, ao ex-deputado Reinaldo Alguz, bem como os assessores na região Tania Fruchi e Valter Luiz Martins (Valtinho), pelo atendimento dessa imponte conquista para Junqueirópolis.

Alám dessa verba, o deputado Rogério Santos e Reinaldo Alguz viabilizaram audiências em secretarias do Governo do Estado para que o prefeito Neto Furini pudesse apresentar outras demandas em favor de Junqueirópolis.