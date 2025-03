Adamantina e Lucélia assinam convênios para construção de ciclovia entre municípios

A ligação entre Adamantina e Lucélia ganhará uma ciclovia. Nesta quinta-feira (13), os prefeitos José Carlos Tiveron e Tati Guilhermino assinaram os convênios por meio do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), do Governo do Estado, em São Paulo.

A cerimônia contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, vice-governador, Felicio Ramuth, dos secretários estaduais Fábio Prieto (Justiça e Cidadania), Andrezza Rosalém (Desenvolvimento Social), Arthur Lima (Casa Civil) e Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais); da procuradora geral do Estado, Inês Coimbra; do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado, além de autoridades municipais e representantes dos projetos selecionados, como o secretário municipal de Adamantina Wilson Alcântara.





Conforme a Prefeitura de Adamantina, a estrutura será construída na vicinal Moysés Justino da Silva entre o Jardim Bela Vista (região do bar) e a divisa com a cidade de Lucélia. O valor total do investimento é de R$1.032.479,40, sendo que R$970.479,40 é proveniente do Estado e outros R$ 62 mil de contrapartida do Município.

Já o trecho de Lucélia beneficiado com a nova ciclovia será toda extensão da vicinal Radialista João Vaz Pinto. Segundo a Prefeitura, serão investidos aproximadamente R$1.192.000 na execução do projeto, sendo R$1 milhão do Governo paulista e R$192 mil de contrapartida do Município.

O projeto, elaborado de forma complementar, atende uma antiga reivindicação dos usuários da via, que terão, agora, uma estrutura mais adequada e segurança para a prática do ciclismo ou passeio.