DRACENA: Obras em trecho de via marginal avançam para sua conclusão

Quem passa pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), sentido trevo de Dracena pela Avenida Washington Luís, pôde notar o avanço das obras no trecho da Marginal José Dansieri.

A Empresa de Desenvolvimento, Água, Esgoto e Pavimentação (Emdaep) está realizando os serviços de terraplanagem e implantação das guias de sarjetas.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários Carlos Telles, as obras avançaram nesses últimos dias e está entrando na reta final.

“A previsão é que na próxima segunda-feira (17) a Emdaep realize a pavimentação do trecho e posteriormente libere o fluxo de veículos no local”, disse o secretário.

Para concluir as obras nesta segunda fase, a Prefeitura de Dracena está investindo R$ 129 mil.

A empresa responsável pela obra realizou a primeira fase com a instalação da tubulação de aduelas e recomposição do aterro, visando restabelecer a infraestrutura do local.

O investimento foi de mais de R$ 1,5 milhão, recurso vindo através de convênio com o Governo de São Paulo.

Marginal levada

Em 2015, devido às fortes chuvas, parte da marginal foi levada. No local passa o córrego por debaixo da rodovia e deságua nas aduelas.

Devido aos impactos dos estragos, o trecho levado pelas fortes chuvas afetou os moradores do Residencial São Paulo e das propriedades rurais próximas à estrada da Palmeirinha.