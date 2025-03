JUNQUEIRÓPOLIS: Em entrevista à TV Folha Regional, prefeito Neto Furini faz balanço desse início de gestão

A equipe da TV Folha Regional esteve no gabinete do prefeito de Junqueirópolis, Neto Furini, para uma entrevista.

Durante a conversa, o chefe do Executivo destacou as principais ações e desafios enfrentados nos primeiros dois meses e meio de mandato.

Trabalhando com planejamento e gestão realista, Neto Furini afirmou que sua administração está focada em plantar boas iniciativas para colher resultados positivos no futuro. Entre as principais medidas, ele ressaltou a execução do plano de governo e a busca constante por recursos junto aos governos estadual e federal.

RECURSOS E INVESTIMENTOS

O prefeito mencionou o apoio de deputados parceiros, como Rogério Santos, que destinou R$ 1 milhão para a aquisição de equipamentos, sendo uma ambulância semi-UTI, uma pá-carregadeira e um caminhão basculante. Além disso, destacou a contribuição do deputado Mauro Bragato, que está viabilizando R$ 900 mil ao município, sendo R$ 500 mil para custeio e R$ 400 mil para obras de infraestrutura. Também foi destacado como grande parceiro de Junqueirópolis, o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piai, que além do apoio junto ao Governo do Estado, também viabilizou a chegada de uma retroescavadeira, que em breve reforçará a estrutura para serviços na cidade e zona rural.

O prefeito adiantou que outros deputados federais parceiros também devem anunciar novos repasses para Junqueirópolis em breve.

DESAFIOS E PRIORIDADES

Entre os principais desafios encontrados, Neto Furini mencionou o estado precário da frota municipal, o que tem exigido esforços para recuperação dos veículos e continuidade dos serviços públicos. Apesar disso, destacou que a população tem sido compreensiva diante da situação.

PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL PARA DRACENA

Uma das maiores prioridades da gestão é a pavimentação da estrada vicinal que liga Junqueirópolis a Dracena. Segundo Furini, a obra é um sonho de ambas as cidades e já passou por diversas tentativas frustradas da gestão anterior em colocar o plano em prática.

Em busca de solução, ele e a prefeita de Dracena, Geni Lobo, estiveram em São Paulo trabalhando para a liberação da obra junto ao governo estadual.

RELAÇÃO COM A CÂMARA E COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO

Sobre a relação com o Poder Legislativo, Furini destacou a abertura do gabinete para todos os vereadores, independentemente de partido, garantindo um diálogo construtivo para o desenvolvimento da cidade.

Ao finalizar a entrevista, o prefeito Neto Furini agradeceu à população pela compreensão e parceria, reafirmando seu compromisso de trabalhar durante os quatro anos de mandato, ao lado do vice-prefeito Daniel Marques e dos vereadores, na busca de recursos e melhorias para a população e o desenvolvimento de Junqueirópolis.